Am 30. Dezember wurde der Alte Gasthof in List abgerissen. Foto: SR Alter Gasthof in List auf Sylt Sylter Unternehmer kritisieren Abriss: „Darf sich nicht wiederholen" Von Sylter Rundschau | 10.01.2023, 16:52 Uhr

Nach dem Abriss des Alten Gasthofes in List auf Sylt am 30. Dezember haben die Sylter Unternehmer zunächst geschwiegen. Am Dienstag haben sie sich erstmals offen dazu geäußert und den Abriss mit deutlichen Worten kritisiert.