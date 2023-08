Das erklärte Ziel des Rotary-Clubs Sylt-Westerland ist es, insbesondere Sylter Institutionen finanziell zu unterstützen, die wichtige gemeinnützige Arbeit auf der Insel und für die Insulaner leisten.

In diesem Jahr und unter der Präsidentschaft von Stefan Gerner haben sich die Rotarier dafür ein neues Format einfallen lassen: Das Picknick für die ganze Familie mit entspannter Livemusik und Kinderprogramm: Der Rotary-Club Sylt-Westerland lädt Sylterinnen und Sylter am Samstag, 26. August, von 16 bis 20 Uhr zu einem Charity-Picknick in der Keitum Arena (gegenüber vom (Friesensaal) ein. Bei Schlechtwetter wird das Picknick um einen Tag auf Sonntag, 27. August, verschoben.

Picknickdecke als Eintrittskarte

Wer dabei sein möchte, sollte sich online unter www.rotary-sylt.de eine Eintrittskarte in Form einer Picknick-Decke sichern, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Jede Decke kostet 50 Euro und gilt als Platzreservierung für bis zu vier Personen (Kinder bis 16 Jahren sind frei). Wer mit mehr Personen kommen möchte, kauft einfach Decken hinzu.

Speisen und Getränke können mitgebracht werden. Wer keine Getränke schleppen möchte, kann Wein und Sekt im Onlineshop auf der Homepage des Rotary-Clubs vorab bestellen. Die gefüllten Picknick-Boxen sind allerdings bereits ausverkauft.

Livemusik und Kinderprogramm

Live-Musik gibt es unter anderem vom „Trio Horizonte“ mit Karin Tietz (Gesang), Kati van der Meulen (Violine) und Christian Bechmann (Klavier). Für den Kinderspaß sorgen ein Balance-Board und Wasserspiele.

Gesamterlös wird gespendet

Der Gesamterlös kommt zur einen Hälfte der einzigen Kinderfeuerwehr auf der Insel in Archsum zugute, die „eine super engagierte Nachwuchsarbeit machen“, wie Thomas Blanck sagt, der bei den Rotariern für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die andere Hälfte geht an den Sylter Verein „Meer leben“. Er gibt Kindern und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind oder andere Beeinträchtigungen haben, Selbstvertrauen und Mut zurück. Schwerpunkt ist dabei die Surf-Therapie. Präsident Stefan Gerner: „Ich habe den Verein kennengelernt. Das, was dort geleistet wird, ist bewundernswert und absolut förderungswürdig“. Sowohl „Meer leben“ als auch die Feuerwehr Keitum unterstützen die Rotarier bei der Durchführung der Veranstaltung.

Verlosung von zwei Picknickdecken für je vier Personen

Zwei Decken für je vier Personen verlost die Sylter Rundschau: Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Stichwort „Picknick“ an redaktion.sylt@shz.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 24. August, 14 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.