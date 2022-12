Ingo Pohl ist Pastor an St. Martin zu Morsum. Foto: Martina Kramer up-down up-down Weihnachten auf Sylt 2022 Pastor Ingo Pohl: Was die Erfolgsgeschichte Mensch ausmacht Von Ingo Pohl | 24.12.2022, 10:09 Uhr

Was die Menschen vor allen an Weihnachten miteinander verbindet, erklärt Morsums Pastor Ingo Pohl in dieser weihnachtlichen Kolumne.