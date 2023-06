Der Alte Gasthof in List auf Sylt wurde Ende letzten Jahres widerrechtlich abgerissen. Foto: Lea Sarh Pischel up-down up-down Abriss Alter Gasthof in List Milde Kammholz-Strafe: Sylter Bürgermeister beschweren sich beim Landrat Von Lea Sarah Pischel | 08.06.2023, 14:09 Uhr

Abriss-Skandal rund um den „Alten Gasthof“ in List: In einem Brief an den Landrat des Kreises Nordfriesland haben die fünf Bürgermeister am Donnerstag Beschwerde eingelegt. Ihr Vertrauen in rechtstaatliche Institutionen sei verloren gegangen.