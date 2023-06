Live-Musik vor Traumkulisse: Beim alljährlichen „Muschelrock“ der Sylter Bands lohnt es sich rechtzeitig zu kommen und sich gute Plätze zu sichern. Foto: Verein Sylter Bands up-down up-down Konzerte auf Sylt 2023 Diese Sylter Bands rocken am 24. Juni in der Musikmuschel Von Sylter Rundschau | 13.06.2023, 15:56 Uhr

Mit fünf ganz unterschiedlichen Live-Acts geht der Muschelrock auf der Promenade in Westerland in die 11. Runde. Was das Publikum am 24. Juni erwartet.