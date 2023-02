Sylterin Ute Helm aus Kansas City grüßten während des Biike-Livestreams auf shz.de ihre Geschwister Christiane, Anke, Heiner und Utes Vater Helmut. Foto: Sylter Rundschau up-down up-down Biike 2023 auf Sylt Sylter aus USA im Livestream: Biike-Fans feiern Friesenfeuer weltweit Von Lea Sarah Pischel | 22.02.2023, 14:32 Uhr | Update vor 26 Min.

Aus Kansas City, von Gran Canaria, Berlin, Flensburg und Hamburg haben sich Sylt-Fans und Biike-Freunde in den Livestream von shz.de und der Sölring Foriining geschaltet. So wurde die Biike 2023 am Dienstag erneut zu einem großen Menschen verbindenden Fest.