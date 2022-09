Die St. Severin-Apotheke am Kiarwai in Tinnum auf Sylt. Foto: St. Severin-Apotheke up-down up-down Apothekensterben auf Sylt St. Severin-Apotheke in Tinnum schließt noch in diesem Jahr Von Nils Leifeld | 27.09.2022, 13:08 Uhr

Es ist die dritte Apotheke auf Sylt, die innerhalb nur eines Jahres dichtmacht. Nach der Uwe-Jens-Lornsen-Apotheke in Keitum und der Nordsee-Apotheke in Westerland schließt noch in diesem Jahr die St. Severin-Apotheke am Kiarwai in Tinnum. Shz.de hat mit Inhaberin Marion Günther gesprochen.