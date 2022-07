Mit diesem Plakat wirbt das Bündnis für die Demo. FOTO: Screenshot / Wer hat, der gibt up-down up-down Punks auf Sylt „Wer hat, der gibt“ — Das ist über die 2. Sylt-Demo bekannt Von Inga Kausch | 05.07.2022, 08:09 Uhr

Am 16. Juli will ein Bündnis mit Sitz in Berlin auf Sylt demonstrieren. Online rufen sie zum „Sylt entern“ auf, um ein Zeichen gegen den „Wohlstandstourismus“ zu setzen. Wer hinter der Demo steckt und was geplant ist.