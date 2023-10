Kolumne „Strandgut“ Sylt wird leerer – die Ruhe nach Surfcup & Co muss aber jeder selbst finden Eine Kolumne von Lea Sarah Pischel | 07.10.2023, 07:14 Uhr Mit Vollgas auf der Sylt-Überholspur: Diese jetzt zu verlassen, ist nicht immer leicht. Foto: Pischel up-down up-down

Der Windsurf World Cup auf Sylt ist zu Ende, die Punks sind samt Müll abgereist und die „Nord Nord Mord“-Dreharbeiten enden am Samstag. Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt: Große Events fehlen jetzt. Und das ist gut so, findet die Autorin dieser Kolumne.