Die L24 am Ortseingang von Rantum aus Richtung Westerland kommend. Foto: Nils Leifeld Mit Auto unterwegs auf Sylt Wird Rantum zur Tempo-30-Zone? Ortsbeirat mit klarem Beschluss

Es war die entscheidende Frage auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung von Rantum: Gilt bald in dem kompletten Ort auf Sylt Tempo 30, also auch auf der viel frequentierten Durchgangsstraße, der L24, in Richtung Hörnum? Der Beschluss des Ortsbeirats in dieser Sache war eindeutig.