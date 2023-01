Im November waren die Stahlpfähle für den Strandbistro-Neubau am Hauptstrand in Wenningstedt eingesetzt worden. Durch einen Sandrutsch am Kliff wurde Ende August 2020 das Lokal auf Sylt so stark beschädigt, dass es im November 2020 abgerissen werden musste.

Foto: Pischel