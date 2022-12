Soll in neuem Glanz erstrahlen: der „Morsumer Kayser“ in Morsum. Foto: Martina Kramer up-down up-down Kult-Restaurant auf Sylt Sylt: Die Wiedergeburt des „Morsumer Kaysers“ – wann neu eröffnet werden soll Von Nils Leifeld | 14.12.2022, 11:14 Uhr

Rund 14 Jahre lang steht Morsums einstiger Dorfmittelpunkt – der „Morsumer Kayser“ – inzwischen leer. Doch nicht mehr lange. Es tut sich was am Terpstich. Wie es nun mit der Sylter Kult-Gaststätte weitergeht und wann große Neueröffnung gefeiert werden soll, hat die neue Eigentümerin des „Kaysers“ in einem exklusiven Gespräch mit shz.de verraten.