Nina Müller und Tomislav Mandic vor ihrem neuen Café de Paris in Westerland auf Sylt. Foto: Syltpress/Wolfgang Barth

Gastronomie in Westerland auf Sylt

Sylt: Nina Müller und Tomislav Mandic eröffnen Café de Paris

Von Nils Leifeld | 23.12.2022, 08:27 Uhr

Frische Croissants, heiße Zwiebelsuppe und hausgemachte Quiche: Das und mehr erwartet Gäste künftig in der Friedrichstraße 26 in Westerland: im Café de Paris Sylt. Nina Müller und Tomislav Mandic – beide gebürtige Sylter – feierten am Donnerstag, 22. Dezember, große Neueröffnung in ihrem Café.