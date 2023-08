Naturschutz auf Sylt Hunde an die Leine: Stella Kinne arbeitet als Rangerin am Ellenbogen Von Frank Deppe | 19.08.2023, 09:41 Uhr Übernahm in diesem Sommer ein Pilotprojekt in List auf Sylt: Rangerin Stella Kinne Foto: privat up-down up-down

Ex-Naturschutz-Botschafterin Stella Kinne hat einen neuen Job auf Sylt. Am Ellenbogen passt sie als Rangerin auf, dass sich alle Hundebesitzer an die Regeln und ihre Tiere an der Leine halten.