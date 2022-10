Die krassesten Preissprünge für Häuser gibt es laut LBS in Hörnum: Für ein Ein,-oder Zweifamilienhaus muss man hier im Vergleich zu 2020 jetzt 77,4 Prozent mehr zahlen. Foto: Pischel up-down up-down Immobilien kaufen auf Sylt 2022 Sylt: Preise für Wohnungen steigen um 33,9 Prozent Von Lea Sarah Pischel | 31.10.2022, 09:53 Uhr

Haus am Watt auf Sylt: Der neue LBS-Immobilienatlas 2022 zeigt, wie stark die Preise für Häuser und Wohnungen in Schleswig-Holstein steigen. Diese Orte auf Sylt sind demnach am teuersten. Warum Experten auf der Insel aber von viel niedrigeren Preisen ausgehen.