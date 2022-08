Visualisierung des neuen Hotels am Bahnhof in Westerland. FOTO: Visualisierung: Bloomimages up-down up-down Im Herzen von Westerland Esso-Tankstelle Sylt: So soll das neue Bahnhofshotel aussehen Von Nils Leifeld | 09.08.2022, 10:05 Uhr

Es ist ein echter Hingucker: Das neue Hotel auf Sylt, das die Hamburger Adolf Weber Grundbesitz- und Projekt-Gesellschaft auf dem Gelände der alten Esso-Tankstelle am Westerländer Bahnhof bauen lassen will. Im Bauausschuss am Montag gab es grünes Licht für das Bauvorhaben.