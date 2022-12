Die Geschwindigkeitswarntafel an der Norderstraße in Westerland. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Tempomessung auf Sylt Raser auf Sylt: So schnell fahren die Menschen durch Westerland Von Nils Leifeld | 03.12.2022, 09:10 Uhr

Wie schnell rasen die Menschen durch Westerland? Um das herauszufinden und um den Verkehr zu beruhigen, wurden vor Monaten Geschwindigkeitswarntafeln an verschiedenen Punkten in Westerland aufgestellt. Was die Tempomessungen zwischen Ende Juni und Ende Oktober ergeben haben, wurde nun öffentlich gemacht.