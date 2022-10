Ende Oktober schließt das Restaurant „Wonnemeyer“ in List auf Sylt. Einen neuen Pächter für das Lokal gibt es bisher nicht. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Restaurant auf Sylt Ende einer Ära: Die Geschichte von Wonnemeyer auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 25.10.2022, 11:58 Uhr | Update vor 42 Min.

Das Restaurant Wonnemeyer in List auf Sylt schließt jetzt für immer. 2017 hatten Betreiber Rüdiger Meyer und seine Frau Britta Wonneberger ihren alten Laden in Wenningstedt aufgegeben – allerdings nicht ganz freiwillig. So lief der Streit vor dem Abriss damals.