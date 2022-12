Sylt: Rund um das Quermarkenfeuer Rotes Kliff in Kampen zog am Donnerstagmittag Seenebel auf. Foto: Pischel up-down up-down Mit Video: Wintereinbruch auf Sylt Sylt: So lange bleibt der Schnee liegen - das sagen Meteorologen Von Lea Sarah Pischel | 08.12.2022, 16:13 Uhr

Klare Luft, strahlend blauer Himmel und Schnee lockten am Donnerstag zahlreiche Sylter und Gäste an die Strände der Insel. Wir verraten Ihnen, ob sie am Wochenende den Schlitten rausholen können - und es vielleicht sogar erneut schneit.