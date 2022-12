Minusgrade ließen den zuvor geschmolzenen Schnee auf Sylt gefrieren. Und sorgten am Sonntag an einigen Strandabschnitten für teils rutschige Wege. Foto: Pischel up-down up-down Glatteis auf Sylt Sylt: So glatt waren die Straßen auf der Insel am Montag Von Lea Sarah Pischel | 19.12.2022, 09:59 Uhr

Gefrierender Regen sorgt in Teilen Norddeutschlands für glatte Straßen. Vielerorts gab es gefährliche Unfälle. So sah es am Montag auf Sylt aus.