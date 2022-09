Die Shell-Tankstelle in Westerland auf Sylt. Foto: Inga Kausch up-down up-down Tanken auf Sylt Shell-Tankstelle in Westerland voraussichtlich bis 28. September geschlossen Von Nils Leifeld | 20.09.2022, 14:22 Uhr

Wer in diesen Tagen auf Sylt tanken will, muss weitere Wege einplanen als sonst. Die Shell-Tankstelle ist voraussichtlich bis zum 28. September geschlossen. Bleiben auf Sylt nur noch die Aral in Tinnum und die Orlen-Tankstelle in List.