Das DRK-Altenzentrum an der Stephanstraße in Westerland. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Pflegedienst auf Sylt Sylt: DRK-Altenzentrum finanziell angeschlagen – Schließung droht Von Nils Leifeld | 20.01.2023, 14:55 Uhr

Das DRK-Altenzentrum in der Stephanstraße in Westerland ist finanziell in schweres Fahrwasser geraten. Für das vergangene Jahr steht nach einer aktuellen Hochrechnung ein Minus im sechsstelligen Bereich zu Buche. Der Sylter DRK-Vorsitzende Karl-Heinz Kroll schlägt Alarm.