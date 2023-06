Die Sylterin Daniela Petersen sorgt sich um die Sicherheit ihrer Schafe. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Gerissene Schafe und Lämmer Sylter Schäferin für Hundeverbot auf den Deichen: „passiert zu viel“ Von Martina Kramer | 14.06.2023, 14:43 Uhr

20 gerissene Schafe: Das ist die traurige Bilanz des vergangenen Jahres von Daniela Petersen, Betreiberin von „Sheep of Sylt“. Den Schaden richten meist freilaufende Hunde an, sagt die Sylterin. Was hält sie von einem Hundeverbot im Umfeld der Schafe?