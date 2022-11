Das Robben-Refugium am Ellenbogen in List bleibt bis Januar gesperrt. Foto: Stella Kinne up-down up-down Artenschutz in List auf Sylt Sylt: Robben-Schutzzone am Ellenbogen bleibt bis Januar abgesperrt Von Martin Tschepe | 11.11.2022, 14:16 Uhr

Die Schutzzone für Seehunde und Kegelrobben am Ellenbogen in List auf Sylt ist so etwas wie eine „Chill-out-Area“ für die Tiere. Dort können sie geschützt vor Mensch und Tier rasten und sich erholen. Das Refugium hat sich im letzten Winter als großen Erfolg erwiesen. Nun wird sie erneut bis Januar abgesperrt.