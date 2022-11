Das Restaurant „Sünhair by Klaus“ in Keitum auf Sylt. Foto: Martin Edel up-down up-down Essen gehen auf Sylt Weiteres Restaurant auf Sylt geschlossen – So geht es mit dem „Sünhair“ in Keitum weiter Von Nils Leifeld | 07.11.2022, 14:47 Uhr

Das Restaurantsterben auf Sylt geht weiter. Nun hat es das beliebte „Sünhair by Klaus“ in Keitum erwischt. Seit Mitte Oktober ist das Lokal geschlossen. Doch es gibt gute Nachrichten: Die neuen Pächter stehen bereits in den Startlöchern.