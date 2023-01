Im Lanserhof auf Sylt hatte am Samstag ein Rauchmelder ausgelöst. Foto: Christoph Ingenhoven up-down up-down Feuerwehr auf Sylt Sylt: Rauchmelder im Lanserhof hält Feuerwehr in List auf Trab Von Lea Sarah Pischel | 22.01.2023, 13:08 Uhr

Ein Rauchmelder im Luxusresort Lanserhof auf Sylt hat am Wochenende die Löschkräfte in List beschäftigt. Einige Feuerwehrleute sowie der Rettungsdienst waren am Samstag alarmiert worden.