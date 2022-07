Im knallroten Cabrio ist das Ehepaar Lange angereist. FOTO: Arndt Prenzel up-down up-down Erste Anreisewelle nach Sylt Warum Punks und Anarchisten-Demo die Urlauber nicht abhalten können Von Arndt Prenzel | 02.07.2022, 14:23 Uhr

Die erste Anreisewelle in Richtung Sylt rollt. Abschrecken lassen sich die Gäste aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen von den Punks, die sich seit Wochen auf der Insel aufhalten, nicht. Auch eine geplante Demo von Anarchisten am Sonnabend stört die Urlauber nicht. Warum das so ist, lesen Sie hier.