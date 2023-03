Jörg Otto (45) war einer der Initiatoren des Punk-Protestcamps in Westerland auf Sylt, bei dem sich im Sommer 2022 zeitweise bis zu 100 Menschen im Stadtpark vor dem Rathaus versammelt hatten. Inzwischen lebt er fest auf Sylt. Foto: Pischel up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai in SH Gesicht der Punks auf Sylt: Jörg Otto kandidiert für „Die Linke“ in Nordfriesland Von Lea Sarah Pischel | 01.03.2023, 18:31 Uhr

Politik statt Punk-Protestcamp auf Sylt: Er war das Gesicht der Punks auf der Nordseeinsel. Jörg Otto hatte das Camp auf der Nordseeinsel, das im Sommer bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, organisiert. Jetzt will er am 14. Mai in den Kreistag einziehen.