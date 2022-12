Friedlich war es an den Weihnachtsfeiertagen auf Sylt. Ab Montag wird es vermutlich voller: Dann werden auf der Insel die ersten von zahlreichen Silvester-Urlaubern erwartet. Foto: Pischel up-down up-down Weihnachten auf Sylt 2022 Sylt: Polizei spricht von ruhigen Feiertagen auf der Insel Von Lea Sarah Pischel | 26.12.2022, 12:53 Uhr

Besondere Einsätze habe es laut Polizei an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Feiertag auf Sylt nicht gegeben. Zahlreiche Urlauber werden jetzt auf der Nordseeinsel erwartet. So voll war es am Montag am Autozug in Niebüll sowie an der Fähre.