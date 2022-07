Nahe dieses Strandabschnitts auf Sylt hatten sich am Samstag die rund 30 Feiernden getroffen. Dabei waren sie offensichtlich zu laut. FOTO: Kausch up-down up-down Ruhestörung am Strand auf Sylt Polizei löst große Strandparty in Westerland auf Von Lea Sarah Pischel | 27.06.2022, 12:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Punks auf Sylt waren es nicht, deren Feier am Sonnabend am Strand von Beamten beendet wurde. Darum mussten 30 Partygäste in Westerland früher Schluss machen als geplant.