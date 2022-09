Seit nunmehr sieben Wochen campieren die Punks im Stadtpark in Westerland. Foto: Pischel up-down up-down Protestcamp auf Sylt Wird jetzt geräumt? Oberverwaltungsgericht weist Beschwerde der Punks zurück Von Martina Kramer | 12.09.2022, 17:26 Uhr

Die Tage des Protestcamps der Punks im Stadtpark in Westerland auf Sylt scheinen nun endgültig gezählt. Am Montag bestätigte das Oberverwaltungsgericht die Auflösung - doch was passiert nun?