Gegenüber des Airports Sylt Sylt: Konkrete Pläne für das Tinnumer Kratzmühlen-Gelände Von Frank Deppe | 01.05.2023, 14:56 Uhr

Am Rand des Sylter Flughafen-Gewerbegebiets in Tinnum verfallen zwei Häuser sichtlich vor sich hin. Nun steht fest, was aus ihnen und dem Gelände, auf dem sie stehen, werden soll.