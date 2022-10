Großeinsatz am Bahnhof Westerland: Der Zug nach Sylt stoppte hier mittags länger als geplant. Foto: Pischel up-down up-down Leck in Bier-Zapfanlage Sylt: Nach Gas im Bordbistro – so viele Züge sind verspätet und | 26.10.2022, 14:15 Uhr | Update vor 40 Min. Von Lea Sarah Pischel Nils Leifeld | 26.10.2022, 14:15 Uhr | Update vor 40 Min.

Weil in einem Intercity auf dem Weg nach Sylt am Mittwoch Gas ausgetreten war, musste der Zug länger im Bahnhof in Westerland stoppen als geplant. Feuerwehr und Polizei waren rund eine Stunde vor Ort. Das bedeutet der Einsatz für die folgenden Züge.