Max Holst in seinem Büro in Wenningstedt. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Sylt Max Holst will mit grünen Themen Bürgermeister in Wenningstedt werden Von Nils Leifeld | 12.04.2023, 16:18 Uhr

Am 14. Mai werden die Sylter zu den Wahlurnen gerufen. In Wenningstedt-Braderup geht mit der Kommunalwahl eine Ära zu Ende: Bürgermeisterin Katrin Fifeik tritt nach 15 Jahren nicht mehr an. Ihr Nachfolger will Max Holst werden. Wie? Das hat er shz.de verraten.