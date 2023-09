Brandenburger Strand Sylt: Mann verletzt sich beim Schwimmen im Meer – Rettungseinsatz Von Martina Kramer | 05.09.2023, 13:13 Uhr Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes versorgt den verletzten Mann vor Ort. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down

Ein älterer Mann musste am Dienstagmittag in Westerland von einem Rettungsschwimmer aus dem Meer gerettet werden. Er zog sich beim Schwimmen im Meer vor Sylt eine Verletzung am Bein zu.