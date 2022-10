Das Restaurant Wonnemeyer in List auf Sylt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Neuer Pächter auf Sylt Noch dieses Jahr: Restaurant Wonnemeyer in Lister Dünen schließt und | 25.10.2022, 09:55 Uhr Von Lea Sarah Pischel Nils Leifeld | 25.10.2022, 09:55 Uhr

Das Restaurant Wonnemeyer in List auf Sylt schließt in wenigen Tagen für immer. Das kündigte Betreiber Rüdiger Meyer am Dienstagmorgen auf Facebook an.