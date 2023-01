Gruppenführung durch die Halle 28 mit dem DRK Sylt im Rahmen der Sylter Sturmwoche. Foto: Peter Marnitz up-down up-down Sturmfluten, Großbränden und Zugunglück Sylt: Katastrophenzentrum am Flughafen - das lagert in der Halle Von Peter Marnitz | 17.01.2023, 12:11 Uhr

Für Sturmfluten, Großbrände und Zugunglücke auf dem Hindenburgdamm stehen Geräte in einer gigantischen Halle am Sylter Flughafen bereit. Shz.de hat mit dem DRK in die Halle geblickt - mit teils überraschenden Ergebnissen.