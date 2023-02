Dieses Foto postete Böhmermann am Mittwoch auf Facebook. Als Ort gab er Sylt an. Foto: Jan Böhmermann up-down up-down Persiflage des Business-Coaches Sylt: Jan Böhmermann post vor goldenem Bentley in Westerland Von Lea Sarah Pischel | 23.02.2023, 15:08 Uhr

Auf Instagram zeigte sich der Entertainer (42) jetzt vor einer Luxus-Karosse. Als Ort gab er dort am Mittwoch Sylt an. Dabei präsentierte er sich einen Tag vor seinem Geburtstag gleich in fünf verschiedenen Posen.