Sebastian Pufpaff am Samstag mit einer Pro7-Redakteurin in Keitum. FOTO: Pischel up-down up-down Nach Lindner-Hochzeit in Keitum Sylt ist Thema bei „TV total“ mit Sebastian Pufpaff Von Lea Sarah Pischel | 13.07.2022, 19:47 Uhr | Update vor 35 Min.

Vier Tage nachdem FDP-Chef Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt auf Sylt geheiratet haben, ist die gigantischen Hochzeit heute Abend Thema in der Pro7-Sendung „TV total“. Dort erzählt Comedian Sebastian Pufpaff auch, was er am Wochenende auf der Insel erlebt hat.