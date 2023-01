H:P. Baxxter erholt sich auf Strandspaziergängen von langen Partynächten, am liebsten mit seinen Jack-Russell-Hündinnen Abby und Foxy. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Frontmann von Scooter Nach wilden Party-Nächten erholt sich H.P. Baxxter am Strand auf Sylt Von Barbara Glosemeyer | 16.01.2023, 14:16 Uhr

H.P. Baxxter, Frontmann von Scooter, will vom Altern nichts wissen. Gerade erst hat er es zu Silvester in der Sansibar krachen lassen. Für Ausgleich und Erholung ist gesorgt – mit Strandspaziergängen in tierischer Begleitung.