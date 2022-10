Der Geschichtspunkt steht vor dem Haus an der Friesischen Straße 21 in Westerland. Foto: Silke von Bremen up-down up-down Sylt historisch „Die Geschichte der Walkiefer“: Westerland bekommt ersten Geschichtspunkt Von Sylter Rundschau | 11.10.2022, 14:08 Uhr

22 Geschichtspunkte - Tafeln mit kompakt zusammengefassten historischen Informationen zu unterschiedlichen Themen, Orten und Personen - gab es bislang auf Sylt, allesamt in Keitum. Nun wurde der erste in Westerland eingeweiht. Er steht an der Friesischen Straße 21 und beleuchtet die Geschichte der Walkiefer auf Sylt.