Kein Licht ohne Strom: Im Ärztehaus und in der Insel-Apotheke blieb es dunkel am Montagmorgen. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Blackout auf Sylt Sylt: Stromausfall in Westerland – Ärztehaus und Apotheke dunkel Von Sylter Rundschau | 05.12.2022, 10:31 Uhr

Stromausfall: Am Montagmorgen, 5. Dezember, blieb es ab circa 9.30 Uhr in Teilen der Innenstadt von Westerland auf Sylt dunkel: Kein Strom, kein Licht. Betroffen von dem Blackout waren unter anderem auch die Insel-Apotheke und das Ärztehaus in der Friedrichstraße.