Zum Ende des Sommers auf Sylt finden auf der Nordseeinsel wieder zahlreiche ausgediente Strandkörbe neue Besitzer. Die Kurverwaltung in List hat 40 Körbe für ihre jährliche Versteigerung aussortiert, die seit diesem Montag am Lister Hafen präsentiert werden. Hier dürfen Interessierte schonmal Probesitzen, bevor am Samstag, 14. Oktober, im Erlebniszentrum (Hafenstraße 37) der Bieterkrimi um die Strandkörbe beginnt.

Alle Körbe präsentieren sich im bekannten blau-weißen Streifen-Muster und sind, so die Kurverwaltung, „in einem guten Zustand“. Fotos sind außerdem auf der Internetseite der Kurverwaltung List (www.list-sylt.de) zu sehen. Ein Veranstaltungskatalog zur Einsicht liegt in der Kurverwaltung List auf Sylt und im Lister Hafenamt aus. Das Startgebot liegt bei 90 Euro.

Strandkorbversteigerung Sylt: So können Sie mitmachen:

Wer sich seinen Traum vom Strandkorb erfüllen möchte, kann direkt vor Ort mitbieten oder ein Vorgebot abgeben. Diese können noch bis Donnerstag, 12. Oktober, 12 Uhr, bei der Kurverwaltung in List oder per E-Mail an vorgebot@list-sylt.de abgegeben werden. Eine Vorlage im PDF-Format zum Ausfüllen steht auf der Internetseite der Kurverwaltung bereit. Führt das Vorgebot nicht zum Erfolg, wird das vorab überwiesene Geld innerhalb von sieben Werktagen zurückerstattet.

Ein Strandkorb für das eigene Zuhause? Den Traum können sich am Wochenende in List auf Sylt zahlreiche Bieter erfüllen. Foto: Wolfgang Barth Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer vor Ort mitbieten will, muss sich am Samstag zwischen 13.30 und 14.14 Uhr als Teilnehmer im Erlebniszentrum Naturgewalten in List akkreditieren. Hierfür wird der Personalausweis benötigt. Jeder Bieter erhält daraufhin eine Nummer sowie Zutritt zum Bieterbereich.

Wichtig: Der Strandkorb muss nach Beendigung der Versteigerung beim Auktionator bezahlt werden (bar oder EC-/Visa-, Mastercard). Wer sich seinen Traum vom eigenen Strandkorb erfüllt hat, muss nach der erfolgreichen Versteigerung den Korb abholen oder einen Transport beauftragen.