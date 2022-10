Der Intercity am Bahnhof Westerland auf Sylt. Foto: W. Barth up-down up-down Leck in Bier-Zapfanlage Sylt: Gas im Bordbistro hält Feuerwehr auf Trab Von Sylter Rundschau | 26.10.2022, 14:15 Uhr

Weil in einem Intercity auf dem Weg nach Sylt am Mittwoch Gas ausgetreten war, musste der Zug länger im Bahnhof in Westerland stoppen als geplant. Feuerwehr und Polizei waren rund eine Stunde vor Ort. So geht es den Reisenden aus dem Zug.