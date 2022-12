Die Freiwillige Feuerwehr in List ist seit 2005 eine Pflichtwehr, doch nicht mehr lange. Foto: Feuerwehr List up-down up-down List auf Sylt Nach 18 Jahren Pflichtwehr – Feuerwehr List wird wieder freiwillig Von Nils Leifeld | 15.12.2022, 14:46 Uhr

Seit 2005 ist die Feuerwehr in List auf Sylt eine Pflichtwehr. Damals hatte sich die Wehrführung überworfen, der Brandschutz war nicht mehr gewährleistet. Nun, knapp 18 Jahre später, kehrt die Lister Feuerwehr in die Freiwilligkeit zurück. Was das konkret bedeutet.