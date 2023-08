Spektakuläre Tricks auf den Wellen sind in diesen Tagen auf der Nordsee vor Sylt zu sehen. Die Elite des Kite-Surf-Sports hat sich wieder auf der Insel versammelt. Beim diesjährigen Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt sind Nachwuchshoffnungen, Titelträume und mögliche Titelverteidigungen zum Greifen nah. Nach 2019 und 2021 finden die Wettkämpfe nun ein drittes Mal hoch oben im Norden statt.

Pia Pietsch und Ingo Meyer führen als Moderatoren in den kommenden Tagen durch das Event auf Sylt. Foto: Wolfgang Barth

Bereits vor der offiziellen Eröffnungszeremonie am Dienstagnachmittag füllt sich die Promenade am Brandenburger Strand mit neugierigen Besuchern, die einen Blick auf die Athleten erhaschen wollen. Die Moderatoren Pia Pietsch (30) und Ingo Meyer (54) lassen das Publikum noch etwas zappeln, ehe es um kurz nach 15 Uhr heißt: Willkommen zum Kite-Surf World Cup Sylt!

Das breite Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen: Die Kite-Surfer, die sich in der Nordsee einen Wettstreit um die ersten Plätze liefern, kommen aus allen Teilen der Welt: aus der Schweiz, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Spanien, Italien, Brasilien, Kanada, Chile, Kap Verde, La Réunion, den USA und Taiwan. Die kommenden Tage wollen sie „den Wettkampf rocken“ und dem Publikum „eine tolle Show liefern“, sagt der Spanier Matchu Lopes (29), die aktuelle Nummer 1 der Kite-Surf Rangliste bei den Herren.

Deutsches Ausnahmetalent am Start

Mit der internationalen Konkurrenz misst sich in diesem Jahr auch ein deutsches Ausnahmetalent. Keanu Merten (18), Junioren Weltmeister und GKA Rookie of the year 2021, hat sich in diesem Jahr viel vorgenommen. „Ich wünsche mir viel Wind auf Sylt, damit auch Freestyle in die Wertung kommt und ich die Top-Favoriten ein wenig ärgern kann“, sagt der junge Saarbrücker, der zurzeit in Spanien lebt. Hoffnungen auf den großen Erfolg bei diesem Tourstopp machen sich auch vier weitere deutsche Starter: Alex Middeler, Linus Erdmann, Daniel Weber und Lance Krüger.

Die Teilnehmer aus Deutschland sind mit guter Laune dabei. Foto: Jörn Pollex

Unter den Frauen sind ebenfalls einige deutsche Starterinnen vertreten: Sonja Bunte, Susanne Schwarztrauber und Ronja Gerhard. Die Surferinnen und ihre männlichen Kollegen werden am Dienstagnachmittag mit lautstarkem Applaus am Strand empfangen.

„Es ist großartig, dass der World Cup auf Sylt in diesem Jahr wieder stattfindet. Ein Tourstop im eigenen Land ist immer etwas ganz Besonderes.“ Sonja Bunte Kite-Surferin aus Hamburg

Top-Favoritin bei den Frauen ist die amtierende Weltmeisterin Capucine Delannoy (derzeitige Nummer 1 der Rangliste). Die 17-jährige Französin gewann bereits 2021 auf Sylt und wird alles daransetzen, ihren Titel zu verteidigen.

Sylt hat einen speziellen Platz im Herzen von GKA-Tourmanager Tom Hartmann (42). „Es ist der erste Tag, unter der Woche, und das Gelände ist voll“, freut sich Hartmann. Eine Begeisterung in diesem Ausmaß gebe es nicht überall, richtet er seine Worte ans Publikum. Auch der Insel Sylt Tourismus-Service als Gastgeber, vertreten durch Veranstaltungsleiter Jörg Elias, weiß den fulminanten Auftakt zu schätzen. „Es ist für uns immer noch eine Ehre, dass Sportler aus der ganzen Welt auf unsere recht kleine Insel im Norden Deutschlands reisen“, so Elias.

Mehr Informationen: Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt größer als Größer als Zeichen Sylt ist einer von mehreren Zwischenstopps im Rahmen des Defender GKA (Global Kitesports Association) Kite-Surf World Cups. Fünf Events stehen in diesem Jahr für die Kite-Surfer an. Auf Sylt ist nun Halbzeit. Weiter geht es im September in Marokko, zum Abschluss kommt es in Ceará (Brasilien). Die gesamte GKA Kite World Tour mit weiteren Disziplinen umfasst 2023 insgesamt 14 Stationen.

Die Kite-Surf Wettkämpfe finden bis einschließlich Sonntag (27. August) täglich zwischen 10 und 18 Uhr statt. Wann die Sportler an den Start gehen können, hängt vom Wetter ab. Die Wettkämpfe werden kurzfristig angesetzt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Auf der Promenade sorgen diverse Stände für kulinarische Abwechslung.