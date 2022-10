In diese Bar ist in der Nacht auf Montag ein Einbrecher eingestiegen. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Polizei auf Sylt ermittelt Einbrecher stiehlt Sparclub-Kasten aus Bar in Westerland und flieht mit fetter Beute Von Nils Leifeld | 24.10.2022, 12:54 Uhr

Die mysteriöse Einbruchserie auf Sylt geht weiter: In der Nacht von Sonntag, 23., auf Montag, 24. Oktober, ist ein Einbrecher in die „Bierstube Bell“ in Westerland eingestiegen und hat dort einen mit Geld gefüllten Sparclub-Kasten von der Wand gehebelt. Laut Polizeisprecher Christian Kartheus erbeutete der Täter dabei eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.