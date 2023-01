Das Gerichtsgebäude in Flensburg, in dem der Zechpreller-Prozess stattfindet. Foto: Burgemeister up-down up-down Prozessauftakt in Flensburg Sylt: Eilverfahren gegen Zechpreller kurz nach Beginn abgebrochen Von Yannik Burgemeister | 17.01.2023, 12:37 Uhr | Update vor 1 Min.

Am Dienstag, 17. Januar, startete das Eilverfahren gegen den Sylter Zechpreller am Amtsgericht in Flensburg. Doch bevor der Prozess so richtig starten konnte, war er auch schon wieder zu Ende.