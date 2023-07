Gehört auch in diesem Jahr zum Programm: das Entenrennen des Lionsclubs Sylt. Foto: TSWB up-down up-down Lions-Entenrennen, Konzerte Dorfteichfest Wenningstedt auf Sylt steht in den Startlöchern Von Sylter Rundschau | 26.07.2023, 15:02 Uhr

Zwischen Dorfteich und Denghoog geht es am Wochenende hoch her: Am 29. Juli steigt dort das 43. Wenningstedter Dorfteichfest. Zu den Höhepunkten zählt das Lions-Entenrennen am Ufer des Teichs.