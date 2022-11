Der Adventskalender 2022 des Rotary Club Sylt. Foto: SR up-down up-down Rotary-Adventskalender 2022 Sylt: Diese 200 Preise sind jetzt im Adventskalender von Rotary Von Lea Sarah Pischel | 08.11.2022, 11:02 Uhr

Der Adventskalender des Rotary Club Sylt ist über die Inselgrenzen hinaus bekannt. Am 1. Dezember wird die erste Gewinnzahl verkündet. Was es in diesem Jahr zu gewinnen gibt.